Fincantieri: Naviris e Navantia firmano Mou per programma Patrol Corvette

Redazione Finanza 11 febbraio 2021 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

Naviris, la joint venture 50/50 tra Fincantieri e Naval Group che ha in capo lo sviluppo di programmi di cooperazione, e Navantia hanno firmato un memorandum of understanding (MoU) finalizzato all’ampliamento della cooperazione industriale per il programma della European Patrol Corvette (EPC), la più importante iniziativa navale nell’ambito del progetto europeo Permanent Structured Cooperation (PESCO). La EPC, si legge in un comunicato, sarà una nave smart, innovativa, economicamente accessibile, sostenibile, interoperativa e flessibile. Sul versante industriale, Naviris e Navantia agiranno in modo pienamente coordinato con Fincantieri e Naval Group per il programma EPC.