Fincantieri: Equita rivede al ribasso le sue stime 2019-2020. A pesare la riorganizzazione di VARD

Alessandra Caparello 11 novembre 2019 - 16:36

MILANO (Finanza.com)

In rosso a Piazza Affari il titolo Fincantieri che al momento segna una flessione del 4% a 0,85 euro. Come ricorda Equita nella conference call con gli analisti per presentare i risultati dei primi nove mesi dell'anno è emerso che la divisione shipbuilding è stata penalizzata da VARD che ha riportato maggiori costi per recuperare ritardi nella consegna delle navi e una revisione negativa delle stime di margini di alcune commesse in corso. Il processo di revisione della marginalità delle commesse di VARD non è terminato e potrebbero essere ulteriori impatti negativi sulla marginalità di gruppo.Il processo di riorganizzazione di VARD cruise e le incertezze legate al business offshore riducono in maniera sostanziale la visibilità sulle nostre stime 2019-20, dicono gli analisti di Equita che assumono una view molto più conservativa su tutte le divisioni di FCT (EBITDA 2019E-20E -7% shipbuilding, -6% ES&S e - offshore ridotto di 24mn). Complessivamente dunque gli analisti di Equita rivedono al ribasso l’EBITDA adjusted 2019-20E del 12%, l’adjusted net income 2019-20 del -36%/-25% e NFP (ex construction loans) 2020 di 84 mn a -559mn. Gli analisti della Sim infine confermano il giudizio hold sebbene in un contesto sfidante caratterizzato da bassa visibilità e incertezze derivanti sia dal business cruise che offshore di VARD.