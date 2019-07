Fincantieri, AD Bono: 'cerchiamo 6.000 tecnici, ma se i giovani si accontentano di fare i rider..'

Laura Naka Antonelli 11 luglio 2019 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

"Cerchiamo 6mila tecnici, carpentieri e saldatori. Ma non li troviamo. Eppure il gruppo Fincantieri ha commesse di lavoro per oltre 10 anni. Sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare". Così le parole di Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, parlando nel corso di una tavola rotonda sul lavoro che cambia in occasione della conferenza di organizzazione della Cisl."Nei prossimi due o tre anni avremo bisogno di 5-6 mila lavoratori ma non so dove andarli a trovare. Carpentieri, saldatori….Abbiamo lavoro per 10 anni e cresciamo ad un ritmo del 10% ma sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare. Il lavoro è dignità, se uno si accontenta di fare il rider a 500-600 euro… Da noi un lavoratore medio prende 1600 euro. Allora se uno volesse guardare al futuro non si accontenterebbe di fare il rider, anche perché non è che fare il rider è meno faticoso di fare il saldatore. Purtroppo mi sembra che abbiamo su questo cambiato cultura".