Finanza agevolata: Cerved compra gruppo Del Barba per accesso imprese italiane a opportunità Pnrr

Cerved FinLine, società del Gruppo Cerved specializzata in finanza agevolata, ha acquisito il 100% del gruppo Del Barba Consulting (GDB), società con sede a Carpi in provincia di Modena che da oltre vent’anni offre servizi di consulenza modulare rivolti a Pmi e grandi imprese per individuare le migliori opportunità di accesso ad agevolazioni e contributi pubblici. Di proprietà dell’amministratore delegato Marco Barbieri, il Gruppo Del Barba ha chiuso il 2021 con oltre 6 milioni di fatturato e una previsione di crescita che dovrebbe portare a quadruplicare i ricavi entro il 2025. Con questa operazione Cerved FinLine raddoppia la sua presenza nel mercato della finanza agevolata, sia dal punto di vista della macchina operativa sia del giro d’affari. Lo si apprende in una nota di Cerved.