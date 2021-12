Finanza.Tech debutta in Borsa: titolo non fa prezzo, rialzo teorico del 50%

Redazione Finanza 29 dicembre 2021 - 14:33

Non è ancora riuscita a fare Finanza.Tech nel giorno dello sbarco sull'Euronext Growth Milan (ex Aim Italia). Il titolo del gruppo campano attivo nel settore del fintech mostra un rialzo teorico del 50%, con un 1,8 euro per azione rispetto al prezzo di collocamento pari a 1,2 euro.Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’Ipo è pari a circa 3,5 milioni di euro (escluso l’esercizio della Greenshoe in aumento di capitale per un ammontare di 417mila azioni), rivolto principalmente a primari investitori istituzionali e professionali, al prezzo di 1,2 euro per azione ordinaria, per un ammontare di circa 2,9 milioni di azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni.