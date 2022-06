FinTech, ad Anna Lambiase di IR Top il premio internazionale “Tecnovisionarie® 2022”

Anna Lambiase, Ceo e Founder di IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’IPO Advisory su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) ha ricevuto il premio internazionale “Tecnovisionarie® 2022”, dedicato all’eccellenza imprenditoriale femminile nel settore del FinTech giunto alla XVI Edizione.

In particolare, ad Anna Lambiase premiata dal Prof. Marco Giorgino, ordinario di Financial Markets and institutions presso il Politecnico di Milano, è stata conferita l’onorificenza con la seguente motivazione: “Il mercato dei capitali per tutti”. Ogni sfida, per essere compiuta, ha bisogno di lungimiranza e ovviamente preparazione. Anna Lambiase ha accettato di lavorare per aiutare le aziende medie e piccole italiane a quotarsi in Borsa. Non solo ci è riuscita, grazie alle skill di cui sopra, ma è anche diventata il riferimento per questo specifico settore, proponendo agli imprenditori un modello di finanza sostenibile che semplifica l’apertura al mercato e l’accesso al capitale. Imprenditrice al femminile ormai da 20 anni, con la sua IR Top Consulting ha all’attivo collaborazioni con oltre 100 aziende, per le quali ha curato processi di listening, valutazioni, elaborazioni piani industriali, operazioni di M&A ed emissioni di bond. Ha collaborato con il Governo Gentiloni per la definizione della misura per il credito di imposta delle PMI in IPO, è autrice di numerose pubblicazioni e articoli di finanza corporate, risiede in consiglio di amministrazione in società quotate.

Il prestigioso riconoscimento, ideato da Gianna Martinengo, fondatrice e Presidente di Women&Tech, è organizzato in collaborazione con il Consiglio regionale della Lombardia e nasce con l’obiettivo di riconoscere il valore di donne che, nella loro attività professionale, hanno dimostrato di possedere lungimiranza, privilegiando l’impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti e l’etica.

Anna Lambiase, CEO di IR Top Consulting, commenta: “Sono molto orgogliosa di ricevere questo riconoscimento che conferma l’impegno e la determinazione profusa nell’affiancare le PMI italiane nel loro percorso di quotazione sul mercato dei capitali attraverso un modello di finanza sostenibile che semplifica l’ingresso in Borsa. In oltre 20 di attività professionale, affiancata da un team altamente qualificato, abbiamo seguito più di 100 imprese per stimolare la crescita delle PMI che grazie alla quotazione hanno apportato un valore aggiunto allo sviluppo economico di tutto il Paese. Ringrazio infine la Giuria di grande standing e il Prof. Marco Giorgino, direttore scientifico dell’Osservatorio Fintech e Insurtech del Politecnico di Milano e figura di riferimento su temi bancari e finanziari internazionali, che mi hanno premiata”.