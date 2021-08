FinTech: Objectway acquista la tedesca Die Software Peter Fitzon

Daniela La Cava 10 agosto 2021 - 14:12

MILANO (Finanza.com)

Objectway ha annunciato l'acquisizione di Die Software Peter Fitzon (DSW), uno dei principali fornitori tedeschi di soluzioni di core banking. Con questa acquisizione, Objectway completa e rafforza l’offerta dedicata al Wealth e Asset Management con una piattaforma di Core Banking completa, creando una banking suite end-to-end, aperta e modulare per supportare la trasformazione digitale di banche private, banche retail, wealth e asset manager, promuovendo ulteriormente l’espansione in EMEA e a livello globale."Objectway servirà ora più di 200 clienti in questa regione, incrementando i ricavi per oltre 100 milioni di euro", si legge nella nota della società.