Filiali MPS più grandi da oggi aperte tutti i giorni (su appuntamento), le nuove indicazioni

Redazione Finanza 21 aprile 2020 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

Banca MPS torna, a partire da oggi, a tenere aperte tutte le mattine le 60 Filiali principali (Paschi Valore Top), su tutto il territorio nazionale. sempre su appuntamento telefonico. Per le altre Filiali restano confermate le aperture nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, sempre al mattino e sempre su appuntamento.Per continuare a garantire la massima tutela della salute di tutti, rimarca Mps in una nota, i clienti sono pregati di verificare l’effettiva necessità di recarsi di persona in filiale, telefonando direttamente alla propria agenzia di riferimento che provvederà, se necessario, a fissare un appuntamento.MPS ricorda, inoltre, che sono sempre a disposizione gli sportelli automatici (disponibili per prelievi e versamenti), le App e il Digital Banking, gli operatori al numero verde 800.41.41.41 (dall'Italia) e +39 0577 382999 (dall'estero) e i siti web www.mps.it e gruppomps.it.