Fila si rafforza nelle belle arti, acquisterà il marchio Arches

Fila (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini) ha firmato un memorandum of understanding non vincolante con Ahlstrom-Munksjö Oyj per l’acquisto del ramo d’azienda specializzato nelle belle arti operante attraverso il marchio di carta premium Arches. Il valore stimato del ramo di azienda, in assenza di cassa o debito finanziario, è di circa 44 milioni di euro. L’operazione dovrebbe essere completata durante il primo trimestre del 2020.L'intesa arriva in seguito all'accordo di distribuzione in esclusiva su scala mondiale che Fila aveva raggiunto nei mesi scorsi per i prodotti a marchio Arches. Vista la sua diffusa presenza geografica, il gruppo si aspetta di poter aumentare significativamente la marginalità del business acquisito."L’integrazione del marchio Arches all’interno del nostro portfolio andrebbe a rafforzare ulteriormente la posizione di Fila quale leader riconosciuto nel settore delle belle arti e incrementerebbe il nostro profilo internazionale", ha commentato l'amministratore delegato Massimo Candela.