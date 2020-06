Fiera Milano: vendite in Borsa dopo dimissioni a sorpresa dell'a.d. Curci

Daniela La Cava 4 giugno 2020 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Vendite su Fiera Milano a Piazza Affari, dove il titolo mostra un ribasso di quasi il 3% a 3,51 euro. Ieri sera la società ha annunciato che Fabrizio Curci ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione, amministratore delegato e direttore generale, con efficacia dal board del prossimo 18 giugno. "Motivate dalla decisione di intraprendere un nuovo percorso professionale e personale", si legge nella nota del gruppo. Il cda ha attivato immediatamente il piano di successione che assicurerà la continuità e la stabilità della gestione."Le dimissioni del ceo ci hanno colto di sorpresa considerando anche che il mandato era stato rinnovato per ulteriori 3 anni lo scorso 20 aprile", commentano gli analisti di Equita che ritengono che "si tratti di una news particolarmente negativa per Fiera Milano sia in considerazione dell'operato fino a oggi compiuto dal ceo che alla luce del periodo delicato che la società sta affrontando che avrebbe avuto bisogno, a nostro avviso, di una stabilità almeno a livello di governance"."Seppure in un contesto di incertezza, confermiamo il rating buy considerando la bassa valutazione", aggiungono da Equita, secondo i quali "il catalyst a breve legato all`annuncio del governo di supporti finanziari al settore fieristico e le indicazioni sulla ripartenza delle attività (attese entro il 15 giugno) e la solida struttura finanziaria".