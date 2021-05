Fiera Milano: si dimette CFO e COO Marco Pacini, positivo l'operato di questi anni (analisti)

Alessandra Caparello 4 maggio 2021 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

Fiera Milano ha annunciato le dimissioni del CFO e COO Marco Pacini che saranno efficaci dal 31 maggio 2021. Le dimissioni sono legate alla volontà di Pacini di intraprendere una nuova esperienza professionale (ieri Unieuro ha annunciato di aver nominato Pacini nuovo CFO del gruppo).Marco Pacini ricopriva la carica di CFO di FM dal novembre 2017. FM ha indicato di aver già individuato il nuovo CFO che verrà presentato al CDA per le relative valutazioni il prossimo 10 maggio. Secondo Equita, Marco Pacini ha operato bene in questi anni a FM e si attende la nomina del nuovo CFO per fare ulteriori considerazioni.