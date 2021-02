Fiera Milano: ottenuti finanziamenti per 62 mln, piano industriale il 23 febbraio

Redazione Finanza 18 febbraio 2021 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

Fiera Milano ha sottoscritto due contratti di finanziamento per complessivi 62 milioni di euro. Nel dettaglio, un primo finanziamento è stato concesso da un pool di banche per 55 milioni con scadenza al dicembre 2025, assistito per il 90% dell’importo erogato dalla garanzia rilasciata da Sace. Mentre il secondo finanziamento da 7 milioni è stato ottenuto da Simest a supporto dei processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani. Le nuove risorse, spiega Fiera Milano, contribuiranno a rafforzare la struttura finanziaria e a dar maggior sostegno all’operatività, in un periodo ancora caratterizzato dalle incertezze legate all’evoluzione della pandemia Covid-19, anche in vista dell’attuazione del nuovo piano strategico 2021-2025 che sarà presentato al mercato il prossimo 23 febbraio. “I finanziamenti ottenuti rafforzano significativamente la solidità finanziaria del gruppo - ha commentato l'amministratore delegato e direttore generale Luca Palermo - La maggiore flessibilità finanziaria, inoltre, unitamente alle azioni di contenimento di costi in atto e al nuovo piano strategico, ci consentono di guardare con fiducia alla ripartenza del settore".