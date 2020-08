Fiera Milano in rally in Borsa (+9%) su ripartenza fiere e congressi

Daniela La Cava 10 agosto 2020 - 16:49

MILANO (Finanza.com)

Fiera Milano continua a correre a Piazza Affari, mostrando una crescita di oltre il 9%. Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto agosto che introduce misure urgenti per il sostegno e rilancio dell’economia, stanziando ulteriori 25bn e portando le risorse complessive messe in campo per reagire all’emergenza a 100 miliardi di euro o 6% del Pil. Gli analisti di Equita ricordano che l'ok è arrivato 'salvo intese tecniche', ossia il testo potrà andare avanti nel suo iter ma può essere riveduto e modificato prima del suo approdo in Parlamento. Soffermandosi sui vari interventi e le misure messe in campo, Equita ricorda "la ripartenza dal 1° settembre della manifestazioni fieristiche e dei congressi. Positivo per Fiera Milano e IEG".