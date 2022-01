Fiera Milano: in corso analisi su ipotesi partnership con Fiere di Parma

Redazione Finanza 25 gennaio 2022 - 13:52

MILANO (Finanza.com)

Fiera Milano conferma la trattativa con Fiere di Parma per il rafforzare il posizionamento nel settore agroalimentare. Dopo le notizie pubblicate da alcuni organi di stampa, la società ha confermato in una nota che sono in corso una serie di approfondite analisi da parte del management e di advisor, per configurare una ipotesi di partnership tra la società e Fiere di Parma."A tale riguardo, si precisa che allo stato attuale la potenziale operazione non è ancora stata oggetto di delibera approvativa da parte degli organi delle rispettive società in quanto sono ancora in corso le opportune verifiche circa la fattibilità della stessa", si legge nel comunicato odierno nel quale si indica che Fiera Milano continuerà a monitorare l’informazione e ne darà comunicazione secondo le norme applicabili.Una potenziale integrazione con Fiere di Parma finalizzata a rafforzare il posizionamento internazionale nel settore agroalimentare attraverso la creazione di una grande fiera dedicata fondendo TuttoFood (di proprietà di Fiera Milano) con Cibus (di proprietà di Fiere di Parma)