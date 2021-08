Fiera Milano corre a Piazza Affari dopo parole a.d., Equita conferma hold

Redazione Finanza 23 agosto 2021 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

Giornata di rialzi per Fiera Milano a Piazza Affari, dove mostra una crescita di circa 4 punti percentuali. In primo piano le dichiarazioni dell'amministratore del gruppo Luca Palermo in una intervista a "Il Sole 24 Ore".Per quanto gli eventi fieristici, il ceo sottolinea che il calendario del secondo semestre è tutto confermatononostante le incertezze della situazione sanitaria attuale. Inoltre, le adesioni di espositori e buyer sono incoraggianti anche se gli investimenti delle società sono più contenuti. "L'ottenimento dei ristori (non quantificato il potenziale) dopo la deroga al regime del De Minimis è atteso avvenire nei mesi autunnali - spiega l'a.d. -. Fiera Milano gode inoltre del pieno supporto del suo principale azionista FondazioneFiera Milano". Gli analisti di Equita hanno confermato la raccomandazione hold su Fiera Milano, con target price di 3,6 euro.