Fiera Milano cade in Borsa, Salone del Mobile verso cancellazione

Titta Ferraro 27 marzo 2020 - 11:28

MILANO (Finanza.com)

Potrebbe arrivare oggi l'annuncio di Fiera Milano relativo al Salone del Mobile 2020 che probabilmente sarà definitivamente annullato a causa dell'emergenza Covid-19, dopo il primo rinvio dal 21-26 aprile al 16-21 giugno. L'indiscrezione stampa azzoppa oggi il titolo Fiera Milano che quasi il 6% a 2,68 euro."La notizia se confermata rende non più valida la guidance fornita dalla società di EBITDA compreso tra 71-75 mln di euro (vs nostra stima di 71,4 mln) in considerazione del fatto che il Salone del Mobile è la più importantemanifestazione che si tiene presso i quartieri fieristici di Fiera Milano", rimarca Equita SIM ricordando che l'evento pesa circa il 15% dei metri quadrati affittati attesi nel 2020 e 40/45 mln a livello di fatturato o circa 20% del fatturato 2020E atteso. La sim milanese non vede invece impatti sulle stime 2021 e un impatto marginale (minore cashflow 2020) sulla valutazione.Intanto nella lista presentata da Fondazione Fiera Milano (principale azionista di FM con il 63,8% del capitale) in vista dell'assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 20 aprile viene confermato Fabrizio Curci comeCEO di Fiera Milano. "La notizia è molto positiva per l'equity story di Fiera Milano alla luce dell'apprezzamento del mercato per il management e per i risultati realizzati dalla società in questi anni".