Fiera Milano: Salone del Mobile 2021 a settembre, per Equita si riduce rischio di cancellazione

27 novembre 2020

MILANO (Finanza.com)

L'edizione 2021 del Salone del Mobile (che si sarebbe dovuta svolgere ad aprile) è stata programmata tra il 5 e il 10 settembre, periodo ritenuto più sicuro per lo svolgimento della manifestazione. "La notizia è positiva per Fiera Milano in quanto riduce materialmente il rischio di cancellazione dell'evento riposizionandolo in un periodo dell'anno più sicuro considerando la distribuzione del vaccino a partire da inizio 2021 e che già quest'anno nel periodo settembre-ottobre si sono svolte manifestazioni fieristiche fisiche", commentano gli analisti di Equita. La notizia conforta il titolo che a Piazza Affari sale di oltre 4 punti percentuali in area 3 euro.Il Salone del Mobile è la più importante manifestazione al mondo nel settore del design e dell'arredo e la più grande fiera che si tiene presso iquartieri fieristici di Fiera Milano. L'edizione 2021 prevede per la prima volta nella storia della manifestazione lo svolgimento in contemporanea di tutte le manifestazioni biennali: Euroluce, EuroCucina e il Salone Internazionale del Bagno.