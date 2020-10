Fiera Milano: Luca Palermo nominato nuovo amministratore

Daniela La Cava 2 ottobre 2020 - 13:15

MILANO (Finanza.com)

Fiera Milano ha annunciato la nomina di Luca Palermo quale nuovo amministratore, in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. o. La nomina è stata ufficializzata oggi dall’assemblea degli azionisti. La nomina di Palermo, si legge nel comunicato, "è stata effettuata su proposta dall’azionista Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (titolare del 63,82% del capitale della Società) che, in sede di assemblea, ha suggerito al consiglio di amministrazione di individuare in Luca Palermo il nuovo amministratore delegato della società".Prima di arrivare in Fiera Milano, Palermo è stato dal 2018 a.d. di Edenred e in precedenza ha ricoperto la carica di ceo di Logista e Nexive (servizi postale). "Vediamo favorevolmente la nomina di un manager con esperienze in aziende private", affermano da Equita che attendono di conoscere la strategia di sviluppo e le novità che il manager intende portare nel gruppo.A Piazza Affari il titolo Fiera Milano sale dello 0,4% a metà seduta.