Fiducia consumatori in calo: Codacons, pesano rincari bollette e aumenti prezzi

Redazione Finanza 28 ottobre 2021 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Il calo a ottobre della fiducia dei consumatori rappresenta un pessimo segnale per i consumi futuri, specie in vista delle festività natalizie. Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat.“Le famiglie sono estremamente preoccupate dai rincari delle bollette e dal caro-prezzi che sta portando in Italia ad una ondata di aumenti dei listini in tutti i settori, dai carburanti agli alimentari – spiega il presidente dell'associazione, Carlo Rienzi – Una situazione che si riflette sul clima di fiducia, che scende per quasi tutte le componenti e rappresenta un pessimo segnale, perché influisce sulla propensione alla spesa dei consumatori nel breve periodo".