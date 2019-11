Fiducia consumatori giù a novembre: per Confcommercio pesa clima incertezza

Daniela La Cava 27 novembre 2019 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

"Il dibattito sulla Legge di Bilancio probabilmente non ha giovato al clima di fiducia di famiglie e imprese, quest’ultimo stabile su livelli storicamente esigui, il primo in forte ribasso e tornato ai livelli di un paio di anni fa". Ne è convinto l'ufficio studi di Confcommercio commentando i dati Istat sulla fiducia delle imprese e dei consumatori. "Mettendo a sistema i dati congiunturali sul sentiment degli operatori con le grandezze di reddito, consumo e ricchezza, appare evidente la fragilità delle prospettive dell’economia italiana - aggiunge Confcommercio -. La prolungata assenza di crescita potrebbe pesare sulle decisioni di investimento e di consumo anche per il prossimo futuro, frenando le già deboli possibilità di ripresa. In questo contesto anche le imprese non sembrano aspettarsi miglioramenti a breve".