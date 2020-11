Fidia chiede concordato preventivo e sprofonda a -18% a Piazza Affari

Titta Ferraro 16 novembre 2020 - 11:17

MILANO (Finanza.com)

Tracollo fino a -18,6% per il titolo Fidia che risulta al momento sospeso al ribasso a quota 2,1 euro. Pesa come un macigno la decisione del cda della società quotata sullo Star di presentare al tribunale di Ivrea una domanda di pre-concordato, finalizzata a presentare un piano di salvataggio. la società attiva nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse paga la riduzione del volume di attività e della minore raccolta ordini verificatesi, prevalentemente, in ragione della pandemia da Covid-19, che ha caratterizzato l'esercizio 2020, aggiungendosi a una già generale tensione su alcuni mercati in cui opera il gruppo.