Fidia Farmaceutici acquista dai francesi di Sanofi portfolio di farmaci antinfiammatori

Alessandra Caparello 23 marzo 2021 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Fidia Farmaceutici ha annunciato la firma di un accordo con il gruppo francese Sanofi per l’acquisizione di un portfolio integrato di farmaci antinfiammatori. Con il completamento dell’operazione, ora condizionata al via libera da parte dell’Autorità Antitrust e di quelle governative, si legge nella nota, Fidia acquisirà le registrazioni, i marchi e i relativi diritti commerciali di sette prodotti (Urbason: compresse orali e forme iniettabili; Esperson, Topicorte, Flubason, Dermatop: forme topiche; Surgam: compresse orali e supposte; Flebocortid: forme iniettabili), brand leader nei propri segmenti, che nel 2019 hanno registrato vendite a livello mondiale superiori ai 40 milioni di euro.I marchi parte dell’accordo verranno commercializzati in Europa (con particolare focus sull’Italia), in Brasile, Marocco, Tunisia, Turchia, Libano, Tailandia e nei Paesi dell’Africa sub-sahariana, aree dove il Gruppo farmaceutico italiano potrà pertanto rafforzare la propria presenza.“L’acquisizione - spiega Carlo Pizzocaro, Presidente e Chief Executive Officer di Fidia Farmaceutici - conferma la nostra volontà, nonostante la dura sfida lanciata dal Covid-19, di continuare a investire sul core business farmaceutico in un percorso di espansione internazionale, non solo grazie al consolidamento nelle aree in cui siamo già leader, ma anche attraverso un posizionamento più solido in conseguenza all’ingresso in differenti aree terapeutiche. Inoltre, l’acquisizione rappresenta un’opportunità di rafforzamento delle risorse manageriali nell’ambito di un percorso organico di sviluppo dell’azienda: ancora una volta una crescita che si caratterizza dalla capacità di saper affrontare, nel lungo termine, le sfide e cogliere le opportunità di domani, anche nell’attuale contesto.”