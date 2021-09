Fideuram Bank Luxembourg compra Compagnie de Banque Privée Quilvest

Redazione Finanza 17 settembre 2021 - 15:07

Shopping nel mondo del risparmio gestito. Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, attraverso la sua controllata lussemburghese Fideuram Bank Luxembourg, ha annunciotsottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% della Compagnie de Banque Privée Quilvest (CBPQ), banca private lussemburghese, con filiali in Belgio, che conta circa 150 dipendenti, controllata interamente dalla holding Quilvest Wealth Management. L’acquisizione di CBPQ porterà alla creazione di un ulteriore hub nell’Unione Europea, accanto a Reyl & Cie in Svizzera, destinato alla clientela europea ed internazionale e consentirà di sviluppare le attività di private banking in aree con promettenti previsioni di crescita, come il Lussemburgo ed il Belgio.L’operazione - soggetta alle consuete approvazioni regolamentari - si prevede possa essere completata entro la prima metà del 2022. "Una volta finalizzata, CBPQ sarà integrata in Fideuram Bank Luxembourg, per incrementare i servizi a supporto dei clienti High Net Worth Individual italiani ed esteri, anche al di fuori del Lussemburgo, beneficiando dell’ingresso di un team di manager con competenze consolidate nell’offerta di servizi private alla clientela internazionale", si legge nella nota. Dopo la finalizzazione dell’acquisizione, la denominazione CBP (Compagnie de Banque Privée) sarà mantenuta.