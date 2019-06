Fiat Chrysler: vendite oltre le attese negli Usa, boom dei pick-up Ram

Titta Ferraro 3 giugno 2019 - 18:58

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (FCa) e Toyota Motor hanno registrato guadagni oltre le attese degli analisti nelle vendite sul mercato statunitense a maggio. I dati evidenziano per il gruppo guidato da Mike Manley, che aspetta domani la risposta di Renault alla proposta di fusione, un aumento delle vendite del 2,1% con il marchio Ram a trainare le vendite con un aumento del 33% per il suo modello pick-up; invece le vendite del marchio Jeep sono scese per il quinto mese consecutivo. Dal terzo trimestre di quest'anno FCa non riporterà più i dati sulle vendite mensili di auto.Meglio di Fca ha fatto Toyota con +3,2% Le consegne di Honda Motor Co. sono diminuite del 4,9%, un calo peggiore di quanto previsto.