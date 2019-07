Fiat Chrysler in crisi nera in Italia, la Panda non basta più. Quota mercato ai minimi storici

Titta Ferraro 2 luglio 2019 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler continua a perdere slancio in Italia. La quota di mercato del gruppo Fca arretra ulteriormente e si riduce al 22,4 per cento alla fine del primo semestre, ai livelli più bassi della sua storia. Il bilancio dei primi sei mesi dell'anno è in profondo rosso: nel periodo gennaio-giugno Fca ha immatricolato 266.765 auto, subendo un calo dell'11,95% con la quota di mercato in Italia è calata dal 27% al 24,7%. A giugno il calo è stato dell'11,25% con 38.560 auto vendute. La quota di mercato del Lingotto a giugno scende nella Penisola al 22,4 contro il 24,7 dello stesso mese dello scorso anno; si tratta del livello minimo storico. Seguono a giugno la tedesca Volkswagen (16%), i francesi di Psa (Peugeot e Citroen) con il 14% e la mancata sposa Renault con il 12%.Una netta sottoperformance di Fca rispetto al mercato che si ripete da diversi mesi. A giugno il mercato auto italiano ha segnato un calo del 2,08%, mentre il bilancio del semestre è di -3,5%.Oggi in Italia solo un’auto su cinque è del costruttore del Lingotto. La radiografia del mercato dice che al secondo posto nelle consegne di giugno ci sono i tedeschi di Volkswagen (16 per cento) mentre i francesi di Psa (Peugeot e Citroen) sono terzi (14). Posizioni che si scambiano a seconda dei mesi. Quarta la Renault (12), protagonista a fine maggio del matrimonio mancato con Fca.La peggiore performance a livello di singoli marchi le ha messe a segno Alfa Romeo (-30,03% per una quota di mercato dell'1,49%); in affanno anche il brand Fiat (quota del 13,54%) con una flessione delle immatricolazioni del 17,19% nonostante le sue vetture di punta - Panda, 500, 500L e 500X - continuino a essere le più vendute in assoluto. A giugno infatti Panda domina ancora la classifica assoluta delle vendite con 11.300 immatricolazioni ed è prima anche nel segmento A con una quota del 37,6%. Insieme con l’altro positivo risultato di 500, i due modelli raggiungono una quota del 45,5%. Panda, 500L, Qubo e 124 Spider sono le più vendute nei rispettivi segmenti in giugno e nel progressivo annuo, cui si aggiunge Tipo che lo è sia nel trimestre sia nei primi sei mesi del 2019.