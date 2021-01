Fiat Chrysler collabora con la startup Archer Aviation per costruire un air taxi

Alessandra Caparello 13 gennaio 2021 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles aiuterà Archer Aviation, startup californiana, a ridurre i costi di produzione sul progetto di aereo elettrico, un velivolo eVTOL composito in grado di viaggiare a 150 MPH per distanze fino a 60 miglia, una sorta di air taxi.La catena di fornitura a basso costo della casa automobilistica e la sua esperienza in materiali avanzati insieme alla sua esperienza in ingegneria contribuirà a rendere il veicolo più conveniente. Archer ha in programma di svelare il suo aereo in anticipo quest’anno, con l'inizio della produzione previsto per il 2023. “Ora stiamo lavorando con un partner automobilistico esperto e leader del settore … per produrre migliaia di aeromobili in modo affidabile e conveniente ogni anno”, ha affermato il co-fondatore e co-CEO Brett Adcock.