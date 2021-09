Fervi acquisisce il 5,4% delle quote di Esales e sigla un accordo di distribuzione

simone borghi 22 settembre 2021 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Fervi ha acquisito in data odierna il 5,4% delle quote di Esales (o Mister Worker), società con sede a Milano e distributore digitale focalizzato sul B2B di attrezzatura professionale per il mercato MRO (Maintanance, Repair and Operations) che ha avviato la propria attività tramite il portale di proprietà Mister Worker, il cui marchio è registrato ad oggi in oltre 40 paesi.L’intervento si innesta nell’ambito di un aumento di capitale scindibile deliberato da Esales di massimo 3 milioni di euro. L’intervento finanziario di Fervi per il 5,4% è pari a 0,5 milioni e sarà interamente finanziato con mezzi propri. In caso di sottoscrizione dell’intero aumento di capitale da parte di altri investitoti la percentuale di Fervi scenderà al 4,17%.Contestualmente è stato sottoscritto un contratto di distribuzione a fronte del quale Mister Worker sarà il distributore online dei prodotti del Gruppo Fervi con particolare focus sui mercati esteri. Il contratto prevede la vendita dei prodotti da parte di Fervi a Esales che a sua volta provvederà tramite il proprio portale alla vendita ed alla consegna al cliente.