FerrovieNord: firmato secondo contratto con Alstom per 20 treni, importo da 125 mln

Valeria Panigada 15 aprile 2021 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

FerrovieNord, del gruppo FNM Group, ha sottoscritto con Alstom - nell’ambito di un accordo quadro stipulato a novembre 2019 - il secondo contratto applicativo per la fornitura di ulteriori 20 treni Donizetti a media capacità per il servizio ferroviario regionale, per un importo di 125 milioni di euro. I convogli si aggiungeranno ai 31 già previsti dal primo contratto. La consegna è attesa da giugno 2023 e i treni saranno destinati alla direttrice Milano–Sondrio–Tirano.La firma di questo secondo contratto applicativo fa seguito a quanto stabilito da Regione Lombardia che, con una delibera dello scorso 17 marzo, ha ampliato il proprio programma di acquisto di nuovi treni, aggiungendo 46 convogli - 26 Caravaggio ad alta capacità e 20 Donizetti a media capacità - ai 176 già previsti e portando quindi a 222 il totale, per uno stanziamento complessivo di 1,958 miliardi (1,607 miliardi del programma approvato nel 2017 e aggiornato nel 2019, più 351 milioni aggiunti con la delibera del 17 marzo 2021).