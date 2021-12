Ferretti valuta IPO: obiettivo raccogliere 100 milioni di dollari

Alessandra Caparello 20 dicembre 2021 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Ferretti SpA, il costruttore italiano di yacht di lusso in parte di proprietà della famiglia Ferrari, sta considerando un'IPO a Hong Kong che potrebbe raccogliere circa 100 milioni di dollari. L'azienda sta cercando di completare un round di finanziamento prima di una potenziale quotazione prevista per il 2022, ha detto una delle persone vicine al dossier chiedendo di rimanere anonima.Ferretti aveva tentato una quotazione a Milano nel 2019 ma poi conclusasi con un nulla di fatto per deboli condizioni di mercato.