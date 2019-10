Ferretti: raccolta ordini sale a 465 mln nei primi 9 mesi del 2019

Daniela La Cava 8 ottobre 2019 - 11:07

MILANO

Altermine della stagione europea di saloni nautici ed eventi estivi, il Gruppo Ferretti ha raccolto nuovi ordini per oltre 465 milioni di euro nei primi nove mesi del 2019, mostrando una crescita del 18% rispetto a primi nove mesi del 2018. Ferretti Security Division ha raccolto ordini per motovedette per la sicurezza marittima e il pattugliamento per circa 20 milioni. Il gruppo degli yacht guidato da Alberto Galassi sta preparando il ritorno a Piazza Affari, con il primo giorno di quotazione previsto per metà ottobre.