Ferretti pronta allo sbarco a Piazza Affari entro fine ottobre

Daniela La Cava 16 settembre 2019 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Ferretti si prepara al ritorno a Piazza Affari. Il gruppo, leader mondiale nel mercato degli yacht di lusso, ha annunciato la propria intenzione di procedere a una offerta e quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (Mta) organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'offerta, si legge in una nota, consisterà "in una vendita primaria di azioni ordinarie di nuova emissione (nuove azioni) e in una vendita secondaria di azioni ordinarie detenute da alcuni degli azionisti esistenti di Ferretti (azioni esistenti)". Si tratta di un collocamento privato rivolto a "investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti, inclusi gli "investitori qualificati" in Italia (come definiti dalla normativa italiana applicabile), e ai qualified institutional buyers negli Stati Uniti".Inoltre, Ferretti intende offrire "nuove azioni ad alcuni dirigenti con responsabilità strategiche del gruppo ad uno sconto sul prezzo di offerta, come descritto nella documentazione relativa all'offerta".È previsto che l’offerta si concluda entro la fine di ottobre 2019, tenendo conto delle condizioni di mercato al momento e del ricevimento delle necessarie approvazioni da parte di Borsa Italiana e Consob della documentazione relativa all'offerta e alla quotazione. Per quanto riguarda l'impiego dei proventi, la società intende raccogliere circa 100 milioni di euro dall'emissione e dal collocamento delle nuove azioni e prevede di utilizzare tale importo per sostenere gli obiettivi di crescita e sviluppo del Gruppo.Nell'ambito dell'offerta, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e UBS Investment Bank agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. BNP Paribas agirà anche come Sponsor ai fini della quotazione.