Ferretti chiude poco mossa al debutto a Hong Kong

Redazione Finanza 31 marzo 2022 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Chiusura piatta per Ferretti nel giorno del debutto sulla Piazza finanziaria di Hong Kong. Il titolo della big italiana degli yacht ha aperto la seduta a 23,05 dollari di Hong Kong per azione (massimo intraday 23,75 HK$) per chiudere a quota 22,85 dollari, poco sotto il prezzo dell'offerta fissato in 22,88 dollari di Hong Kong per azione. La capitalizzazione di mercato risulta di 890 milioni di euro e il totale del capitale raccolto è pari a 1.771,4 milioni di dollari di Hong Kong (pari a circa 206 milioni).Nel dettaglio, Ferretti ha offerto un totale di 83.580.000 azioni nell’offerta globale. I proventi netti saranno destinati all’ampliamento del portafoglio prodotti e all’ulteriore potenziamento dell’eccellenza operativa “end-to-end”; all’arricchimento del suo esclusivo portafoglio di servizi ausiliari e all’espansione nei settori verticali più promettenti; infine, all’ulteriore sviluppo delle attività di ampliamento del brand e ad altri scopi aziendali generali.