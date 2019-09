Ferretti Group: aumento di capitale da 250 mln di euro

Daniela La Cava 11 settembre 2019 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

Aumento di capitale da 250 milioni di euro per Ferretti Group che va verso la quotazione in Borsa. In occasione del Cannes Yachting Festival, in programma dal 10 al 15 settembre, sono stati illustrati i principali risultati economici conseguiti nel corso dei primi 6 mesi del 2019. Nel primo semestre 2019 la società attiva nella progettazione, costruzione e commercializzazione di motor yacht e navi da diporto ha visto il valore della produzione salire a 358 milioni di euro, in crescita del 6,5% rispetto ai primi sei mesi del 2018 quando era pari a 336 milioni di euro e l’order backlog ha raggiunto un valore di 653 milioni (+19% a/a).A riconferma del costante supporto, l’azionista di riferimento, Weichai Group, ha convertito un finanziamento soci pari a circa 212 milioni tramite equivalente aumento di capitale; allo stesso tempo Piero Ferrari e Adtech Advanced Technologies hanno sottoscritto accordi di investimento che prevedono l’iniezione in Ferretti di complessivi 40 milioni mediante aumenti di capitale sociale."Come sempre, infatti, il Salone – afferma Alberto Galassi, amministratore Delegato di Ferretti Group - è anche l’occasione per tracciare un primo bilancio dei brillanti risultati conseguiti quest’anno, che ci confermano che siamo sulla rotta giusta, come capita ormai dal 2014. Oggi siamo una società finanziariamente pronta ad affrontare qualsiasi sfida".