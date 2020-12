Ferrero si dà alle barrette di cereali salutiste, acquisita la britannica Eat Natural

Titta Ferraro 17 dicembre 2020 - 16:38

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Ferrero ha annunciato un accordo per l'acquisto di Eat Natural, produttore di barrette di cereali di alta qualità, muesli tostato e granola.Il Gruppo Ferrero, si legge in una nota, intende mantenere e rafforzare ulteriormente la forte autenticità del marchio Eat Natural, supportando l'azienda nella distribuzione e nell'espansione verso nuovi mercati e nuovi segmenti.Il Gruppo Ferrero rileverà gli impianti produttivi di Halstead, nel Regno Unito, e prevede di mantenere sia il management che i dipendenti della società."Eat Natural rappresenta un'ottima scelta strategica per il Gruppo Ferrero, in quanto continuiamo ad espandere la nostra impronta complessiva e la nostra offerta di prodotti nel segmento di mercato degli snack salutari", ha dichiarato Giovanni Ferrero, Presidente Esecutivo del Gruppo Ferrero. "Eat Natural è un'azienda a conduzione familiare che condivide diversi dei nostri valori e che, come noi, ha a cuore i consumatori, l'ambiente e le comunità in cui operiamo. Non vedo l'ora di dar loro il benvenuto nel Gruppo Ferrero".