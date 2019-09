Ferrero: ad ottobre in busta paga premio annuale di importo massimo di 2220 euro lordi a testa

Alessandra Caparello 18 settembre 2019 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

Per l'esercizio 2018/2019 i dipendenti del gruppo Ferrero potranno ricevere come premio annuale un importo massimo di 2220 euro lordi. Così è stato deciso nell’incontro tra la direzione aziendale del gruppo di Alba con le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e con il coordinamento sindacale delle rsu e delle rappresentanze sindacali della rete Commerciale. L'importo massimo, si legge nella nota, è determinato dall'andamento di due parametri: il risultato economico, unico per tutta l'azienda (che concorre a determinare il 30% del premio), e il risultato gestionale (70% del premio) legato all'andamento specifico di ogni stabilimento/area.I premi sono differenti nelle varie sedi: Alba (2.097,67 lordi), Aree e depositi (2.016,04), Balvano (2.111,15), Pozzuolo (2.080,05), S. Angelo (2.168,17), staff (2.093,38). Le somme, fa sapere l’azienda, verranno erogate con le competenze del mese di ottobre 2019.