Ferrarini: Lisa Ferrarini, in piena occupazione senza utilizzo ammortizzatori

Daniela La Cava 22 maggio 2019 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

Ad appena due mesi dall'ammissione del concordato in continuità di Ferrarini l'azienda è al cento per cento della capacità produttiva degli stabilimenti di Reggio Emilia e Langhirano e in piena occupazione senza l'utilizzo di ammortizzatori."Prosegue secondo le previsioni - afferma la presidente di Ferrarini, Lisa Ferrarini - il percorso di continuità aziendale previsto dal piano industriale e dalla proposta concordataria presentata e dichiarata ammissibile dal tribunale di Reggio Emilia. I riscontri ottenuti sul mercato ci stanno consentendo una redditività allineata al piano industriale e il lancio di nuovi prodotti premium come il Cotto Storico sta conseguendo un grande apprezzamento del mercato."Ferrarini sarà partner della Festa della Repubblica organizzata dal consolato generale di Hong Kong il prossimo 3 giugno. L'azienda è presente da più di 20 anni in Asia con i prodotti simbolo del Made in Italy.