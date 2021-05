Ferrari vira in positivo: Equita taglia target a 146,5 euro, sotto lente conti e sorpresa target 2022

Daniela La Cava 5 maggio 2021 - 09:49

MILANO (Finanza.com)

Ferrari resta ancora sotto i riflettori a Piazza Affari all'indomani dei conti e delle indicazioni sui target finanziari per il 2022 che sono stati posticipati di un anno a causa del Covid-19. Dopo un avvio in territorio negativo, il titolo del Cavallino Rampante sta tentando un recupero e ora si muove in leggero rialzo dello 0,21% a 168,4 euro."A sorpresa i target 2022 (tra i quali Ebitda 1,8-2 miliardi di euro) posticipati di 1 anno per ritardi nella commercializzazione di alcuni modelli causati dalla pandemia, avendo deciso di non accelerare su capex/lanci per recuperare", affermano gli analisti di Equita secondo i quali "alcune scelte/dinamiche restano però da chiarire; comprensibile che sia il futuro ceo a presentare i nuovi target". Gli esperti della sim hanno confermano la valutazione hold su Ferrari, con un target price ridotto dell'1% a 146,5 euro.