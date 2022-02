Ferrari: utile netto ed ebitda adj oltre le attese nel IV trimestre 2021

Redazione Finanza 2 febbraio 2022 - 13:07

MILANO (Finanza.com)

Nel quarto trimestre 2021 il gruppo Ferrari ha riportato un Ebitda adjusted pari a 398 milioni, in rialzo del 7% rispetto al 4° trimestre 2020 e superando i 385,2 milioni del consensus Bloomberg. I ricavi sono stati di 1,17 miliardi di euro (+10%), mentre consensus era 1,18 miliardi). L'ebit adj si attesta a 265 milioni (stima 249,9 milioni) e l'utile netto adj di 214 milioni, in calo del 18% rispetto all'analogo trimestre 2020 ma ben sopra i 193,6 milioni indicati dagli analisti.Considerando l'intero 2021, Ferrari ha riportato ricavi netti per 4.271 milioni, in crescita del 23% (+26% a cambi costanti). Le consegne hanno raggiunto quota 11.155, in rialzo del 22% rispetto al 2020. L’ebitda 2021 si è attestato a 1.531 milioni, in crescita del 34% rispetto all’anno precedente e con un margine dell’ebitda del 35,9%. Nel 2021 l’ebit è stato pari a 1.075 milioni, con un aumento del 50,2% rispetto all’anno precedente e un margine dell’EBIT del 25,2%. L'indebitamento industriale netto al 31 dicembre 2021 è stato pari a 297 milioni, rispetto a 543 milioni al 31 dicembre 2020.