Ferrari sui massimi storici in attesa dei conti trimestrali

Titta Ferraro 2 novembre 2021 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Giorno di conti per Ferrari che conferma il suo momento molto positivo in Borsa. Il titolo del gruppo di Maranello ha toccato in apertura un nuovo picco storico a 210,80 euro, con un saldo di +18% nell'ultimo mese e market cap che veleggia sopra i 40 miliardi (40,7 mld).Oggi sono attesi i conti del 3° trimestre che per la Rossa dovrebbero essere impattati dal calo della produzione globale dovuto alla scarsità di chip e problemi della supply chain. Ferrari, stando alle stime di Equita, l'utile netto dovrebbe raggiungere i 198 milioni di euro dai 171 mln del 3° trimestre 2020 (+165), mentre i ricavi sono visti a 1,108 mld (+25%) e l'ebitda a 370 mln (+12%). "Ci aspettiamo la conferma delle guidance FY21 nella fascia alta degli intervalli", aggiunge la sim milanese che ha rating hold sul titolo.