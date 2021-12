Ferrari stringe partnership con Velas Network specialista in blockchain e Nft

Redazione Finanza 27 dicembre 2021 - 09:33

Ferrari ha annunciato oggi che, a partire dalla prossima stagione, Scuderia Ferrari potrà contare su un nuovo premium partner. Si tratta di Velas Network, società con sede in Svizzera attiva nel settore delle blockchain e degli NFT. L’accordo pluriennale prevede la creazione di contenuti digitali esclusivi per i fans della Scuderia. Inoltre, Velas sarà Title Sponsor della Ferrari Esports Series, la serie monomarca on line del Cavallino Rampante, e del team di Esports che competerà nella F1 Esports Series, il campionato ufficiale digitale cui partecipano tutti i team iscritti al FIA Formula 1 World Championship.