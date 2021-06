Ferrari sprofonda a -3,5%, Goldman toglie il buy e teme una costosa transizione green

Titta Ferraro 14 giugno 2021 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Giornata difficile a Piazza Affari per Ferrari. Il titolo del Cavallino Rampante segna -3,6% circa a 167,65 euro, sui minimi di giornata. A pesare è la bocciatura arrivata da Goldman Sachs che ha tagliato Ferrari da buy a sell, riducendo il target price da 192 a 170 euro.Con la società che ha posticipato il suo obiettivo 2022 al 2023, e con il consensus che già circa il 12% al di sopra dell’obiettivo Ebit 2023, Goldman Sachs vede un limitato spazio per revisioni positive degli utili. Inoltre, a pesare sulla Rossa è la possibile impennata degli investimenti per finanziare la svolta tech e l'obiettivo di lanciare entro il 2025 la prima auto elettrica. Questa transizione accelerata verso le tecnologie del futuro comporterà maggiori esporsi e Goldman ha così alzato del 5,6% le stime sugli investimenti necessari per il decennio 2021-2030 che saranno in media di 796 milioni di euro l'anno.