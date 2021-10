Ferrari sfreccia sul Ftse Mib, titolo ai nuovi massimi storici. Tra una settimana i conti

Titta Ferraro 26 ottobre 2021 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

Strappo deciso a Piazza Affari per Ferrari, arrivata a segnare in mattinata oltre +4% a 208,3 euro, nuovo massimo storico per il titolo del Cavallino Rampante. Da inizio mese Ferrari segna +12% circa in Borsa, tra le blue chip più in forma del momento. Martedì 2 novembre sono attesi i conti del 3° trimestre che anche per la Rossa dovrebbero essere impattati dal calo della produzione globale dovuto alla scarsità di chip e problemi della supply chain. Alla luce dell'attuale scenario di incertezza, oggi gli analisti di Mediobanca Securities hanno indicato Cnh, Ferrari, Pirelli come player da preferire in quanto meno esposti ad una revisione del consensus.Il consensus degli analisti raccolto da Bloomberg indica per Ferrari un prezzo obiettivo medio di 184 euro, circa il 9% sotto i livelli attuali del titolo. A prevalere sono i giudizi neutral (41,7%), seguiti dai buy (33,3%) e dai sell (25%).