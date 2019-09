Ferrari sbanda in Borsa senza apparente motivo, nuovi modelli non scaldano gli analisti

Titta Ferraro 10 settembre 2019 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Giornata difficile per Ferrari a Piazza Affari, con il titolo in ultima posizione sul Ftse Mib a 138,2 euro (-5,53%). Non c'è nessuna notizia in particolare che giustifichi la discesa repentina del titolo che paga qualche presa di beneficio.La Rossa ha presentato ufficialmente due nuovi modelli: 812 GTS e F8 Spider, ossia il terzo e quarto nuovo modello dei 5 previsti nel 2019 (contro la media di 4 all'anno nell`arco di piano). "Il prezzo al cliente finale riportato da fonti di stampa per il mercato italiano sarà rispettivamente di 336 mila euro (+15% vs 812 Superfast) e 262 mila euro (+6% vs 488 Spider), confermando il contributo positivo dell`effetto prezzo-mix (pur non essendo edizioni speciali)", rimarca Equita Sim che conferma Hold sul titolo. Le prime consegne dovrebbero essere a partire dal secondo semestre del 2020.Mediobanca Securities (rating Neutral, TP a 123 euro) sottolinea come la F8 Spider non dovrebbe essere particolarmente "value accretive" rispetto al prezzo medio di vendita, mentre l'812 Gts è piuttosto costoso e dovrebbe aiutare ad aumentare il prezzo medio di vendita del gruppo nei prossimi anni". L'impatto dei nuovi modelli si avrà a partire dal secondo semestre 2020.