Ferrari presenta la nuova coupé Roma, dedicata alla Dolce Vita

Alessandra Caparello 14 novembre 2019 - 17:13

MILANO (Finanza.com)

Riflettori puntati oggi sulla Ferrari che ha presentato la nuova coupé 2+ Roma. Design senza tempo, spiccata raffinatezza e guidabilità e prestazioni di assoluta eccellenza caratterizzano la Ferrari Roma, in grado di garantire prestazioni al vertice della categoria grazie al suo motore V8 turbo appartenente alla famiglia vincitrice del premio Engine of the Year per 4 anni consecutivi. Il motore da 620 cv a 7.500 giri/min. è abbinato al nuovo cambio dual-clutch a 8 rapporti, introdotto per la prima volta sulla SF90 Stradale.Grazie al suo stile inconfondibile, la vettura reinterpreta in chiave contemporanea il lifestyle della città di Roma tipico degli anni ‘50-‘60, caratterizzato dalla leggerezza e dal piacere di vivere. “Ci aspettiamo che Ferrari venderà questo modello a partire dal secondo trimestre del 2020” affermano gli analisti di Mediobanca.