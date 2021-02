Ferrari presenta guidance 2021: ricavi attesi a 4,3 mld di euro

Redazione Finanza 2 febbraio 2021 - 14:14

MILANO (Finanza.com)

Ferrari ha alzato il velo anche sulla guidance per il 2021. "Guidance 2021, a condizione che l’operatività non sia impattata da ulteriori restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19", sottolinea la Rossa di Maranello presentando le nuove stime per l'anno appena iniziato. Nel dettaglio, il Cavallino Rampante si attende ricavi netti par a circa 4,3 miliardi di euro (3,8 miliardi nel 2019 e 3,46 miliardi nel 2020). L'Ebitda adjusted, ovvero al netto delle poste non ricorrenti, è visto tra 1,45 e 1,5 miliardi (con un margine atteso tra il 33,7% e il 34,9%), con l'Ebit rettificato che dovrebbe attestarsi tra 0,97 e 1,02 miliardi, mentre l'Eps diluito adjusted tra 4 e 4,2 euro.