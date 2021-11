Ferrari presenta Daytona SP3, nuovo modello a tiratura limitata della famiglia Icona

Alessandra Caparello 22 novembre 2021 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Ferrari ha presentato un nuovo modello a tiratura limitata della famiglia Icona: la Daytona SP3, con motore V12 da 829 cavalli, definita come l’auto più efficiente dal punto di vista aerodinamico di sempre. Il prezzo è di circa 2 milioni di euro (coerente coi rumour che abbiamo commentato nelle scorse settimane) mentre i volumi di produzione saranno limitati a 599 unità (vs i rumour di circa 300 unità) con consegne previste a partire dalla fine del 2022. Secondo Equita, la famiglia Icona è importante sia per mantenere un effetto mix positivo, sia per gli anticipi che i modelli a tiratura limitata permettono di incassare. Rispetto alla Monza il prezzo è del 25% superiore e i volumi del 20% superiori, permettendo un rialzo delle stime/miglioramento della visibilità. A Piazza Affari il titolo Ferrari segna +1,34% a 242,30 euro.