Ferrari positiva in Borsa prima dei conti: Imi stima "un altro forte trimestre"

Daniela La Cava 4 febbraio 2020 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi per Ferrari a Piazza Affari in attesa dei risultati 2019 e del quarto trimestre 2019. Il titolo della Rossa di Maranello avanza di circa l'1,6% a 156,7 euro, con gli analisti di Banca Imi che si attendono "un altro forte trimestre" per il gruppo."Nel quarto trimestre, il maggior impatto delle consegne della Monza (serie Icona) dovrebbe portare ulteriori progressi e un mix di prezzo migliore, con effetti sul margine operativo lordo", segnalano da Imi che conferma la raccomandazione hold e un target price di 160 euro sul gruppo di Maranello. Ferrari potrebbe tuttavia mostrare una certa cautela, presentando la guidance 2020. In particolare, gli esperti di Banca Imi non escludono che "la società adotti un approccio prudente nell'annunciare i target 2020, a seguito dell'aumento dei costi di Formula 1 e di costi, probabilmente più elevati, legati alla strategia diversificazione del marchio". Il consenso stima, però, ancora “un solido progresso".