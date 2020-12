Ferrari: opzione Manley come ceo? Per Equita "scenario probabile"

Daniela La Cava 14 dicembre 2020 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Per Ferrari si fa largo l'opzione Mike Manley (attuale ceo di FCA). "Varie fonti di stampa indicano il ceo di FCA Mike Manley quale sostituto di Camilleri come ceo di Ferrari. Il consiglio di amministrazione per la nomina potrebbe essere convocato già questa settimana", sottolineano gli analisti di Equita che ritengono "sia uno scenario probabile dato che Manley è uomo di fiducia del gruppo, ha esperienza pluriennale nel settore auto e vanta un track record positivo in FCA (prima di diventare a.d. ha curato il rilancio del brand Jeep) senza dimenticare che il ceo di Stellantis sarà Tavares".Inatnto sul Ftse Mib il titolo Ferrari mostra un aumento dello 0,4% a 177,5 euro, mentre FCA sale del 2,7% in testa al paniere principale.