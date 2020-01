Ferrari nuovo membro dell'europea Acea

Daniela La Cava 7 gennaio 2020 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

Ferrari ha fatto il suo ingresso ufficiale in Acea, l'associazione europea dei produttori di automobili. A darne notizia la stessa Acea che con l'ingresso del Cavallino Rampante conta ora 16 membri in totale. "L'adesione di Ferrari è entrata in vigore a partire dallo scorso primo gennaio, dopo l'approvazione alla fine del 2019 da parte del consiglio di amministrazione di Acea, che è composto dai ceo delle sue società affiliate", si legge in una nota della associazione europea di cui fa parte anche l'altra italiana Fca.