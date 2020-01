Ferrari: nuovi massimi per la Rossa in Borsa, sorpassata soglia 157 euro

Daniela La Cava 10 gennaio 2020 - 14:37

MILANO (Finanza.com)

Nuovi massimi per Ferrari a Piazza Affari. Il titolo della Rossa di Maranello ha aggiornato il suo record oltre quota 157 euro e ora scambia a 157,05 euro (+2,8%). Oggi gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato la raccomandazione sul gruppo del Cavallino Rampante, portandola a buy dal precedente hold. Sul Ftse Mib guadagna terreno anche Fca che si avvicina alla soglia dei 13 euro, mostrando un guadagno dello 0,95 per cento. Intonazione positiva in Europa per i titoli del comparto automobilistico, con lo Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts che guadagna quasi l'1 per cento.